LIVE Italia-Svizzera 3-6 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | azzurre spalle al muro ma con l’hammer nell’ultimo end

Nella partita tra Italia e Svizzera valida ai Mondiali di curling femminile 2026, le azzurre si trovano in svantaggio con il punteggio di 3-6. La sfida si conclude nell’ultimo end, quando l’Italia ha ancora l’hammer a disposizione e tenta una rimonta finale. La partita si sta giocando in diretta, con l’ultimo end in corso e la possibilità di un recupero ancora aperta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL DECIMO E ULTIMO END: Italia con l’hammer a disposizione per una rimonta disperata. 18.34 La risposta della Svizzera con il tiro perfetto di Xenia Schwaller che esulta per la doppia bocciata alle stone italiane. L’elvetica fa segnare due punti facendo salire sul 3-6 la sua squadra alla fine del nono end. 18.33 Ottimo Hit & Roll di Costantini che riesce a togliere la stone svizzera più centrale e si va a sistemare davanti all’altro sasso elvetico. Certo in caso di bocciata perfetta, la Svizzera si prenderà due punti. 18.32 Ultimo tiro per Costantini che deve cercare di liberare la zona della house sia nel corridoio centrale sia in quello laterale, per evitare che la Svizzera si prenda due o più punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 3-6, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre spalle al muro, ma con l’hammer nell’ultimo end Articoli correlati LIVE Italia-Svizzera 2-4, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: inizia il settimo end, azzurre con l’hammer a disposizioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL SETTIMO END: hammer per l’Italia che deve cercare di pareggiare i conti. Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera 0-1, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: elvetiche in vantaggio. Inizia il terzo end, con hammer per le azzurre Una selezione di notizie su LIVE Italia Svizzera 3 6 Mondiali... Discussioni sull' argomento Qualificazioni Mondiali 2027: Italia – Svizzera il 17 maggio al PalaCattani di Faenza; A che ora Italia-Svizzera e Italia-Turchia oggi in tv, Mondiali curling femminile 2026: orari e streaming; Campionati del mondo di curling femminile 2026: programma, orari e dove vedere le partite del team Constantini; Svizzera: occupazione quasi ferma. Cosa cambia per i frontalieri italiani. LIVE Italia-Svizzera 3-4, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre in scia a tre end dalla fineCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.14 Tocca a Constantini. 18.13 Al momento la situazione è sopra il bottone: stone rossa della Svizzera, ... oasport.it Stefania Constantini va con la bocciata e l’Italia mette la freccia e da 4-5 passa a 6-5 per poi chiudere la sfida con la Scozia con un bel 7-5 Il round robin si chiuderà fra oggi pomeriggio e la notte di sabato: l’Italia alle 16:00 sfiderà la Svizzera mentre all x.com Scoperto in Svizzera, è stato portato dalla zanzara tigre. In Italia via al monitoraggio delle Asl. Il biologo ed entomologo Montarsi: “Si tengono sotto osservazione anche chikungunya, zika, west nile e Toscana virus” - facebook.com facebook