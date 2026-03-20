LIVE Italia-Svizzera 2-3 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | azzurre in partita a metà gara Ora inizia il sesto end

Alle 14:00 si è svolta la partita tra Italia e Svizzera nel mondiale di curling femminile del 2026, con il punteggio attuale di 2-3 a favore delle svizzere. La gara è in corso e si trova a metà del sesto end, con la squadra svizzera che ha conquistato l’hammer. Le due squadre si sono prese una pausa ai propri angoli per discutere e ristorarsi prima di riprendere il match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RIPRENDE LA PARTITA: SESTO END. Hammer per la Svizzera. Ora un momento di break per le squadre che discutono e si ristorano ai propri angoli. 17.23 La Svizzera toglie una stone, Costantini prova con l’ultimo tiro a disposizione a rimettere due “sassi” italiani in posizione punto, ma la sua conclusione si perde a fondo pista. In definitiva arriva un punto per l’Italia che accorcia sul 2-3 a metà partita. Ora una pausa: se n’è andata metà partita. 17.21 Costantini lo fa, con l’aiuto delle compagne a spazzare con le loro scope, toglie le due stone svizzere presenti nel bottone. Ora Italia con due sassi nel centro del centro della house. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 2-3, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre in partita a metà gara. Ora inizia il sesto end Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera 0-0, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: inizia il primo end della gara Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera 0-1, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: elvetiche in vantaggio. Inizia il terzo end, con hammer per le azzurre Contenuti e approfondimenti su LIVE Italia Svizzera 2 3 Mondiali... Discussioni sull' argomento Qualificazioni Mondiali 2027: Italia – Svizzera il 17 maggio al PalaCattani di Faenza; A che ora Italia-Svizzera e Italia-Turchia oggi in tv, Mondiali curling femminile 2026: orari e streaming; Campionati del mondo di curling femminile 2026: programma, orari e dove vedere le partite del team Constantini; Svizzera: occupazione quasi ferma. Cosa cambia per i frontalieri italiani. LIVE Italia-Svizzera 2-3, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre in partita a metà gara. Ora inizia il sesto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL TERZO END 16.36 La Svizzera opta per un singolo punto, che smuove la partita. Si chiude il secondo end ... oasport.it Stefania Constantini va con la bocciata e l’Italia mette la freccia e da 4-5 passa a 6-5 per poi chiudere la sfida con la Scozia con un bel 7-5 Il round robin si chiuderà fra oggi pomeriggio e la notte di sabato: l’Italia alle 16:00 sfiderà la Svizzera mentre all x.com La Svizzera al fianco di Italia e UNHCR per rafforzare la protezione dei minori stranieri non accompagnati. Oggi l’Ambasciatore svizzero Roberto Balzaretti ha visitato il centro di Sicignano degli Alburni, una delle 34 strutture coinvolte nel progetto che - facebook.com facebook