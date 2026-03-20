LIVE Italia-Svizzera 1-3 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | qualche errore di troppo per le azzurre avversarie in fuga Ora il quinto end

Durante il quinto end della partita tra Italia e Svizzera nel Mondiale di curling femminile 2026, le azzurre hanno commesso alcuni errori, mentre le avversarie si sono portate in vantaggio. La giocatrice Costantini ha segnato un punto, aiutata dalle compagne a spazzare con le scope e a eliminare due pietre svizzere nel bottone. La sfida è in corso e si può seguire in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.21 Costantini lo fa, con l’aiuto delle compagne a spazzare con le loro scope, toglie le due stone svizzere presenti nel bottone. Ora Italia con due sassi nel centro del centro della house. 17.19 Ora la Svizzera commette un errore: Schwaller va a riempire un altro spazio nella zona del “bottone”, ma in realtà si espone a un possibile hit robusto dell’Italia. Costantini se la sente, può provare a pulire totalmente la house dalle stone avversarie. 17.16 Attenzione alle elvetiche, perché ora hanno bocciato la stone di Zardini Lacedelli e oltretutto hanno altri 3 sassi nella house. Costantini dà ancora indicazioni alle compagne, poi toccherà a lei tirare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 1-3, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: qualche errore di troppo per le azzurre, avversarie in fuga. Ora il quinto end Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-USA 3-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre tornano in vantggio nel quinto end Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera 1-1, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: pareggio delle azzurre che sprecano una chance. Ora il quarto end Una selezione di notizie su LIVE Italia Svizzera 1 3 Mondiali... Discussioni sull' argomento Definite le collocazioni delle squadre ai Campionati Mondiali 2027: a Stoccarda la vincente di Italia - Svizzera; A che ora Italia-Svizzera e Italia-Turchia oggi in tv, Mondiali curling femminile 2026: orari e streaming; Svizzera: occupazione quasi ferma. Cosa cambia per i frontalieri italiani; Campionati del mondo di curling femminile 2026: programma, orari e dove vedere le partite del team Constantini. LIVE Italia-Svizzera 1-3, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: qualche errore di troppo per le azzurre, avversarie in fuga. Ora il quinto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL TERZO END 16.36 La Svizzera opta per un singolo punto, che smuove la partita. Si chiude il secondo end ... oasport.it Stefania Constantini va con la bocciata e l’Italia mette la freccia e da 4-5 passa a 6-5 per poi chiudere la sfida con la Scozia con un bel 7-5 Il round robin si chiuderà fra oggi pomeriggio e la notte di sabato: l’Italia alle 16:00 sfiderà la Svizzera mentre all x.com Scoperto in Svizzera, è stato portato dalla zanzara tigre. In Italia via al monitoraggio delle Asl. Il biologo ed entomologo Montarsi: “Si tengono sotto osservazione anche chikungunya, zika, west nile e Toscana virus” - facebook.com facebook