LIVE Italia-Svizzera 1-1 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | pareggio delle azzurre che sprecano una chance Ora il quarto end

Le squadre di curling femminile di Italia e Svizzera si affrontano in diretta, con il punteggio attuale di 1-1. Le azzurre hanno avuto diverse occasioni, ma hanno sprecato una chance importante. Ora si sta disputando il quarto end, mentre le giocatrici svizzere rispondono con contrattacchi precisi. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.59 Serie di “piazzate” delle azzurre, controspazzate svizzere. Vediamo come si risolverà questa fase di studio. 16.57 Ora bravissima Fabienne Rieder, a leggere la situazione con un tiro di “pulizia” della zona. 16.57 Le indicazioni di Costantini alle compagne portano le stone nella zona del bottone. Prima stone per l’Italia, poi trenino con sasso svizzero e ancora un sasso italiano. 16.55 Le azzurre essendo le prime a tirare, e non avendo l’hammer a disposizione, devono cercare di riempire la house. INIZIA IL QUARTO END: martello che torna alla Svizzera. 16.51 Sciupata la possibilità di soprasso col tiro di Costantini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 1-1, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: pareggio delle azzurre che sprecano una chance. Ora il quarto end Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera 0-0, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre subito in battaglia sin dal primo end Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera 0-1, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: elvetiche in vantaggio. Inizia il terzo end, con hammer per le azzurre Una selezione di notizie su LIVE Italia Svizzera 1 1 Mondiali... Discussioni sull' argomento Definite le collocazioni delle squadre ai Campionati Mondiali 2027: a Stoccarda la vincente di Italia - Svizzera; A che ora Italia-Svizzera e Italia-Turchia oggi in tv, Mondiali curling femminile 2026: orari e streaming; Svizzera: occupazione quasi ferma. Cosa cambia per i frontalieri italiani; Campionati del mondo di curling femminile 2026: programma, orari e dove vedere le partite del team Constantini. LIVE Italia-Svizzera 0-1, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: elvetiche in vantaggio. Inizia il terzo end, con hammer per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL TERZO END 16.36 La Svizzera opta per un singolo punto, che smuove la partita. Si chiude il secondo end ... oasport.it Stefania Constantini va con la bocciata e l’Italia mette la freccia e da 4-5 passa a 6-5 per poi chiudere la sfida con la Scozia con un bel 7-5 Il round robin si chiuderà fra oggi pomeriggio e la notte di sabato: l’Italia alle 16:00 sfiderà la Svizzera mentre all x.com Scoperto in Svizzera, è stato portato dalla zanzara tigre. In Italia via al monitoraggio delle Asl. Il biologo ed entomologo Montarsi: “Si tengono sotto osservazione anche chikungunya, zika, west nile e Toscana virus” - facebook.com facebook