LIVE Biathlon Sprint maschile Oslo 2026 in DIRETTA | inizia la gara subito sul tracciato i big

Alle ore 16:16, la gara di biathlon sprint maschile a Oslo 2026 è iniziata con la partenza del tedesco Nawrath. La competizione è entrata nel vivo e subito sono scesi sul tracciato alcuni dei principali favoriti della disciplina. La gara si svolge in diretta e gli atleti stanno affrontando le prime fasi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:16 Partito il tedesco Nawrath. Inizia ufficialmente la gara. INIZIA LA GARA 16:13 Si attende solo la matematica certezza ormai per l’ufficialità. Eric Perrot ha in tasca la Coppa del Mondo, per il francese sarà una formalità visti i 244 punti di margine sullo svedese Sebastian Samuelsson. 16:10 Il primo a varcare il cancelletto di partenza sarà il tedesco Nawrath. Ci avviciniamo all’inizio delle ostilità. 111 gli atleti iscritti alla gara, non partirà l’ucraino Tyschenko. 16:06 Di conseguenza i big della classifica generale partiranno con i pettorali bassi. Questi i nuovi numeri di partenza degli... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Oslo 2026 in DIRETTA: inizia la gara, subito sul tracciato i big Articoli correlati LIVE Biathlon, Sprint maschile Oslo 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio della garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:02 Come accaduto anche ieri in occasione della sprint femminile l’organizzazione ha stravolto la... Leggi anche: LIVE Biathlon, Sprint maschile Otepää 2026 in DIRETTA: inizia la gara, l’Italia si affida a Hofer IBU Biathlon Sprint Männer - Oberhof 2026 - ORF HD Approfondimenti e contenuti su LIVE Biathlon Sprint maschile Oslo 2026... Temi più discussi: LIVE Biathlon, Sprint maschile Otepää 2026 in DIRETTA: Laegreid beffa Jacquelin, Perrot abdica in Coppa di specialità. Pircher sorprende!; Otepaa | Sprint maschile in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Otepää 2026 in DIRETTA: trionfo in solitaria per Laegreid! Ottimo prova di Hofer; Il programma delle gare settimanali: otto discipline in pista, si chiude la stagione di fondo, biathlon e snow alpino. LIVE Biathlon, Sprint maschile Oslo 2026 in DIRETTA: Lukas Hofer e gli azzurri per stupire. Si parte alle 16.15CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sprint maschile di Oslo Holmenkollen. Sull'iconica ... oasport.it A che ora il biathlon oggi: startlist sprint maschile Oslo Holmenkollen, tv, streamingOggi (ore 16:15), venerdì 20 marzo, prosegue la nona e ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Oslo Holmenkollen (Norvegia) si darà ... oasport.it Biathlon – Jonne Kähkönen annuncia l’addio all’Italia: “Sono stati quattro anni bellissimi” - facebook.com facebook Un gigante al traguardo… è Vittozziiiiii! Lisa coglie un bellissimo secondo posto nella sprint femminile dietro Hanna Öberg a Oslo-Holmenkollen, Norvegia, ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon! Ora è a un solo punto dal terzo posto virtuale nell x.com