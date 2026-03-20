Durante la giornata dei Mondiali indoor di atletica, Coiro ha ottenuto una vittoria in diretta, mentre Ceccarelli e Randazzo sono riusciti ad avanzare alle fasi successive. In serata, Diaz e Dallavalle prenderanno parte alle competizioni. La copertura continuerà con aggiornamenti alle 18, con i risultati del mattino disponibili già online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL RISULTATI DEL MATTINO 14.01: Per il momento è tutto, appuntamento alle 18.10 con la seconda sessione di gare. Grazie per averci seguito, a più tardi e buon pomeriggio! 14.00. promossi a pieni voti Eloisa Coiro, Ceccarelli e Randazzo al prossimo turno di 800 e 60. Dester punta alla top 10 nonostante un problemino fisico nell’eptathon. Eliminazione per Laura Pellicoro. Questo il bilancio della prima mattinata di gare ai Mondiali indoor di Torun per gli azzurri. Nel pomeriggio Diaz e Dellavalle a caccia del podio nel triplo. 13.58: Il keniano Kibet si impone nell’ultima batteria con 1’45?84, secondo posto per Wyderka con 1’46?15. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: brilla Coiro, avanzano Ceccarelli e Randazzo. In serata Diaz e Dallavalle

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