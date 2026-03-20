In un condominio di Villaricca, nel Napoletano, una lite legata alla mancanza d’acqua ha portato un uomo di 33 anni a strapparsi l’orecchio da solo e a ferire il proprietario di casa. La discussione, iniziata per il disagio causato dalla carenza idrica, è degenerata in violenza. L’episodio si è verificato in un immobile di Villaricca 2, a nord di Napoli.

La mancanza d’acqua che va avanti da qualche giorno ha surriscaldato gli animi fino a rendere un condominio di "Villaricca 2", a nord di Napoli, in un ring. Un uomo di 33 anni che vive in un appartamento preso in affitto da un 63enne della zona è ora ai domiciliari perché ha strappato, con un morso, l’orecchio al suo proprietario di casa. Quest’ultimo ora si trova in ospedale, ricoverato in osservazione. La vicenda si è consumata nel pomeriggio di ieri. Il problema della mancanza dell’acqua persiste. Lo stabile è di proprietà di un 63enne. E c'è tensione tra i residenti affittuari e il proprietario degli appartamenti aumenta. Il litigio è stato scatenato dal fatto che non si comprendeva se la causa della mancanza dell’acqua fosse imputabile al locatore o agli enti erogatori. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Lite per la mancanza d'acqua, 33enne strappa orecchio al proprietario di casa. E' accaduto in un condominio di Villaricca, nel Napoletano

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