A Villaricca, nella periferia a nord di Napoli, un episodio di violenza ha coinvolto un inquilino e il proprietario di casa durante una lite scoppiata per la mancanza d’acqua. Durante l’alterco, l’inquilino ha morso l’orecchio del proprietario. L’episodio si è concluso con l’intervento delle forze dell’ordine. La situazione resta sotto osservazione.

Un violento episodio di cronaca ha scosso la zona di Villaricca, nella periferia a nord di Napoli, dove una lite tra un inquilino e il proprietario di casa è degenerata in una brutale aggressione. Il confronto, nato in un contesto già teso per disagi prolungati, si è trasformato in una scena di violenza estrema, culminata con il distacco di parte di un orecchio a morsi. Leggi anche: Uccide il vicino dopo una lite per il parcheggio sotto casa: arrestato Lite degenerata per la mancanza d’acqua. Alla base dello scontro ci sarebbe una situazione di forte esasperazione legata alla mancanza d’acqua nello stabile, un problema che da oltre una settimana stava creando disagi ai residenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Lite di condominio perché manca l’acqua: strappa a morsi l’orecchio del proprietario di casa

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