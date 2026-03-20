Lite al pronto soccorso di Livorno uomo sfila la pistola a un vigilante e spara | l’arma era scarica

Due notti fa, al pronto soccorso di Livorno, un uomo ha sottratto una pistola a un vigilante e ha sparato, anche se l’arma era scarica. La scena ha causato grande scompiglio tra i presenti, con alcuni che sono riusciti a mettersi in fuga. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Le corsie del pronto soccorso di Livorno si sono trasformate, due notti fa, nel set di un film d’azione che ha rischiato di trasformarsi in una carneficina. Una tragedia sfiorata che ha lasciato sotto shock il personale sanitario e i pazienti in attesa al triage. Protagonista della vicenda un uomo di 48 anni che, al culmine di un alterco furibondo con un altro utente della struttura, è riuscito in un gesto sconsiderato a sottrarre la pistola d’ordinanza a una guardia giurata in servizio. Solo una «fortunata coincidenza ha evitato il peggio: l’arma infatti era scarica e così non è partito il colpo», dicono le prime ricostruzioni sull’incredibile sequenza di eventi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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