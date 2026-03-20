Lite al pronto soccorso di Livorno uomo sfila la pistola a un vigilante e spara al rivale | l'arma era scarica

Un uomo di 48 anni ha rubato la pistola a una guardia giurata al pronto soccorso di Livorno e ha sparato a un altro paziente in attesa. L’arma, tuttavia, risultava essere scarica. La scena si è svolta all’interno dell’ospedale, dove il 48enne ha agito durante un’altercazione con un altro uomo. Nessuno è rimasto ferito gravemente.

Un uomo di 48 anni ha rubato la pistola a una guardia giurata e ha tentato di sparare a un altro paziente in attesa al pronto soccorso dell'ospedale di Livorno. L'arma fortunatamente era scarica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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