Yael Admi, israeliana, e Reem Hajajreh, palestinese, sono due madri che cammineranno a piedi nudi sul mondo segnato dal sangue dei loro figli. Quando si incontrarono per la prima volta, cinque anni fa, non affrontarono questioni politiche, ma condivisero un momento di empatia. Ora, si preparano a ripercorrere insieme lo stesso cammino, simbolo di una solidarietà che supera le divisioni.

Q uando l’israeliana Yael Admi e la palestinese Reem Hajajreh si incontrarono per la prima volta, cinque anni fa, non parlarono di politica. Parlarono dei loro figli: di notti insonni, di paura, del desiderio di un domani diverso. Quella conversazione si è trasformata in un movimento: “Mothers’ Call” (L’Appello delle Madri). È la voce collettiva di donne, palestinesi e israeliane, che chiedono che la vita dei loro figli conti più di chi vince e chi perde in un conflitto. Una voce che, martedì 24 marzo 2026, queste donne porteranno nelle strade di Roma. Gaza a Venezia 2025. Commozione per “The Voice of Hind Rajab” X Leggi anche › Neve Shalom... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'israeliana Yael Admi e la palestinese Reem Hajajreh cammineranno con altre madri come loro: a piedi nudi, sul mondo intriso del sangue dei loro figli

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