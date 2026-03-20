Il Lione, sotto la guida di Paulo Fonseca, è stato eliminato agli ottavi di finale di Europa League dopo aver vinto il proprio gruppo. La squadra ha conquistato il passaggio alla fase successiva grazie ai risultati ottenuti nelle partite del girone, ma poi è stata eliminata nel turno successivo. La sconfitta ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Il Lione è uscito dall'Europa League agli ottavi di finale: fatale il doppio confronto con il Celta Vigo. Andata terminata 1-1 con il gol per i francesi di Endrick all'87 e ritorno perso per 2-0 in casa. In Spagna i francesi non hanno sfruttato al meglio l'uomo in più. In Francia gli spagnoli si e questo ha fatto la differenza. Una eliminazione pesante per Paulo Fonseca visto come era arrivato il Lione alla fase di eliminazione finale della competizione e visto il tabellone. I francesi avevano chiuso in testa nel maxi girone con 21 punti (7 vittorie e una sconfitta) e avrebbero avuto un tabellone fattibile verso la finale (Friburgo, Betis e Braga). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lione, che flop in Europa League per Fonseca. Ma i numeri parlano di altro. Ecco come sta andando

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