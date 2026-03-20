L’attore e artista marziale, noto per il suo ruolo nei film d'azione e per essere diventato un’icona di internet, ha recentemente compiuto 86 anni. Dopo aver celebrato l’occasione sui social, ha condiviso un messaggio rivolto ai fan, affermando di non invecchiare. La sua carriera spazia dalle arti marziali ai film di successo e ha anche conquistato un pubblico attraverso meme e riferimenti online.

Aveva appena festeggiato 86 anni il 10 marzo scorso, Carlos Ray Norris — per tutti Chuck — aveva pubblicato sui social un messaggio ai fan: “Io non invecchio. Passo al livello successivo”. Parole che ricordano i suoi personaggi brutali, fra l’eroico e l’ironico, che hanno fatto di Norris un’icona del cinema action. Ripercorriamo la sua carriera, lunga oltre mezzo secolo. La scomparsa di Chuck Norris. Norris è morto giovedì 19 marzo dopo un'emergenza medica inaspettata che ne ha richiesto il ricovero d'urgenza sull'isola di Kauai, alle Hawaii. La famiglia ha annunciato la notizia il giorno seguente con un comunicato su Instagram: “È con grande tristezza che la nostra famiglia annuncia l'improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’invincibile Norris, dalle arti marziali ai blockbuster. Campione anche di meme. “Chuck può dividere per zero”

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