L' invasione che non ti aspetti | gallo entra in campo e viene preso così
Durante una partita tra Al-Ahly Benghazi e Al-Anwar, valida per il campionato libico, un gallo è entrato in campo sorprendendo tutti i presenti. L'animale si è avvicinato al centro del terreno di gioco, attirando l'attenzione dei giocatori e dei tifosi. Il pollo è stato poi preso dai membri dello staff mentre continuava la partita.
Episodio piuttosto insolito durante il match tra Al-Ahly Benghazi e Al-Anwar, valido per la massima serie libica. Dal nulla spunta sul terreno di gioco un gallo, che viene letteralmente placcato da un giocatore della squadra di casa e viene accompagnato oltre la linea laterale. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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