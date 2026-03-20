L' invasione che non ti aspetti | gallo entra in campo e viene preso così

Durante una partita tra Al-Ahly Benghazi e Al-Anwar, valida per il campionato libico, un gallo è entrato in campo sorprendendo tutti i presenti. L'animale si è avvicinato al centro del terreno di gioco, attirando l'attenzione dei giocatori e dei tifosi. Il pollo è stato poi preso dai membri dello staff mentre continuava la partita.