Vera Gheno, sociolinguista, traduttrice e ricercatrice, è una figura nota nel mondo dell’attualità e del digitale. Recentemente ha fatto notizia per aver criticato l’uso degli anglicismi nella lingua italiana, sostenendo che “basta anglicismi”. La sua posizione ha suscitato discussioni tra chi promuove l’uso corretto e chi preferisce un linguaggio più internazionale.

Per chi segue l’attualità e il mondo digitale Vera Gheno non ha bisogno di presentazioni. Sociolinguista, traduttrice e ricercatrice, è considerata la "rockstar" della lingua italiana contemporanea. Domani sera (ore 21,15) sarà sul palco del Teatro Manzoni di Calenzano, per il secondo appuntamento della rassegna ’Talkin’ about’, con la lezione-spettacolo ’ Grammamanti ’, produzione La Macchina del Suono. Vera Gheno come nasce ’Grammamanti? "Il tema parte un po’ dal fatto che in Italia sulle questioni linguistiche c’è un atteggiamento di grande rigidità. Ho lavorato per vent’anni all’Accademia della Crusca e, stando lì, mi sono resa conto di quanto siano diffuse queste idiosincrasie, questa paura che la lingua cambi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lingua italiana, è puro amore. Grammamanti: "Basta anglicismi"

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