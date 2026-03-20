L’imprendibile Marcos Morau | Così coltivo l’arte nel dubbio

Marcos Morau, artista spagnolo di 43 anni, è riconosciuto come uno dei più ricercati della sua generazione. Ha creato “Notte Morricone” per Aterballetto ed è coreografo residente alla Staatsoper di Berlino. Inoltre, ricopre il ruolo di curatore associato al festival Oriente-Occidente di Rovereto e di artista associato alla Triennale di Milano. La sua attività artistica si estende tra diverse istituzioni e produzioni.

Marcos Morau, a 43 anni, è l’artista spagnolo più inseguito della sua generazione: oltre a “Notte Morricone“ per Aterballetto, è coreografo residente alla Staatsoper di Berlino, curatore associato al festival Oriente-Occidente di Rovereto e artista associato alla Triennale di Milano. Qui, per Fog 2026, spicca ora il suo “La Mort i la Primavera“ dal testo di Mercè Rodoreda (21 e 22 marzo), che debuttò alla Biennale di Venezia 2025. Quando è nata l’idea? "Ho scoperto Mercè Rodoreda quando studiavo letteratura catalana al liceo, e già allora qualcosa aveva colpito quel Marcos di sedici anni. “La Mort i la Primavera“ è un’opera incompiuta, pubblicata dopo la sua morte, che l’ha accompagnata per tutta la vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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