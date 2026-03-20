Il Wwf ricorda che negli ultimi 35 anni il pianeta ha perduto circa 4,9 milioni di chilometri quadrati di foreste. La Giornata mondiale dedicata alla tutela ambientale si celebra il 21 marzo e quest’anno mette in evidenza il ruolo fondamentale delle foreste. La perdita di aree verdi rappresenta un dato che riguarda l’intero pianeta e coinvolge direttamente la biodiversità.

In 35 anni il Pianeta ha perso 4,9 milioni di km quadrati di foreste. Il Wwf celebra proprio l’importanza delle foreste in occasione della Giornata mondiale che si celebra il 21 marzo. Quest’anno l’associazione del Panda compie 60 anni. E il 28 marzo torna l’Earth hour, l’Ora della Terra. La storica campagna lanciata dal Wwf nel 1988 recitava ‘Quest’anno ci siamo giocati l’Austria’ e riguardava la superficie della foresta Amazzonica che quell’anno era stata rasa al suolo. Ma quanta foresta abbiamo perso da allora? Dal 1990 al 2025 il Pianeta ha perso 4.890.000 kmq di foreste a causa della conversione dei terreni ad altri usi. Anche considerando le aree in cui le foreste sono in espansione, “il bilancio resta drammatico: la superficie forestale globale si è ridotta di 2. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L’importanza delle foreste per il Wwf, in 35 anni persi 4,9 milioni di kmq

Articoli correlati

Leggi anche: 900 milioni di euro persi in sei anni

WWF a fianco delle scuole: per i 60 anni di attività il 23 gennaio arrivano il Kit gratuito per educatori e l’esperienza online “Un’avventura sostenibile”Il WWF celebra 60 anni di storia nella scuola italiana lanciando su One Planet School due nuovi strumenti gratuiti: un Kit didattico per educatori e...

Una selezione di notizie su L'importanza delle foreste per il Wwf...

Temi più discussi: Il 16 marzo è la Giornata Mondiale del panda; Wwf: in 35 anni la superficie forestale persa è pari alla Groenlandia; Allarme foreste, Wwf: in 35 anni ci siamo giocati l’Austria 26 volte; Giornata Mondiale del panda, il 16 marzo festa per la specie simbolo.

Foreste distrutte, l’allarme del WWF: Abbiamo perso un’Austria 26 volteGiornata mondiale delle foreste, dati choc: quasi 2 milioni di km² spariti. Il Pianeta rischia il punto di non ritorno ... giornalelavoce.it

Wwf, allarme foreste, in 35 anni persa superficie come mezza EuropaDal 1990 al 2025 il Pianeta ha perso 4.890.000 km quadrati di foreste a causa della conversione dei terreni ad altri usi. (ANSA) ... ansa.it

WWF Italia - facebook.com facebook