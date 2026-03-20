L’impegno nel sociale Le visite in carcere e ai ragazzi Anffas

I rappresentanti dell’Ascoli si sono recati ieri mattina nella casa circondariale di Marino del Tronto e presso una struttura per ragazzi gestita dall’Anffas. L’obiettivo è stato quello di incontrare le persone detenute e i giovani assistiti, offrendo loro un momento di ascolto e presenza. L’iniziativa ha coinvolto i membri della squadra, che hanno visitato le strutture per dimostrare vicinanza alle realtà locali.

I bianconeri vicini alle realtà cittadine. Ieri mattina l’Ascoli ha varcato i cancelli della casa circondariale di Marino del Tronto, con l’intento di portare un momento di vicinanza, ascolto e condivisione. La delegazione bianconera, composta dal direttore strategico Andrea Passeri, dal direttore sportivo Matteo Patti, dall’addetta stampa Valeria Lolli e dal social media manager Marco Sabatucci, insieme ai calciatori Manuel Alagna, Tommaso Milanese, Manuel Nicoletti e Andrea Rizzo Pinna, è stata accolta dalla direttrice Daniela Valentini, da Cristina Sabatini, capo dell’area trattamentale, e da Valentino D’Isidoro, istruttore responsabile delle attività sportive per il Centro sportivo italiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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