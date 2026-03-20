Lidl-Trek ritrova Pedersen | recupero lampo e Milano-Sanremo di nuovo nel mirino

Alla viglia della Milano-Sanremo 2026, Lidl-Trek annuncia il rientro di Mads Pedersen dopo il forfait di Jonathan Milan. Il ciclista danese sarà presente alla gara, rendendo possibile la partecipazione della squadra alla Classicissima. La formazione aveva inizialmente perso uno dei suoi atleti di punta, ma ora Pedersen si torna a preparare per la corsa.

Alla vigilia della Milano-Sanremo 2026, in casa Lidl-Trek arriva un improvviso cambio di scenario. Dopo il forfait di Jonathan Milan, la squadra ritrova una carta importante: Mads Pedersen sarà regolarmente al via della Classicissima. Una decisione che sorprende, perché il danese sembrava destinato a saltare l’appuntamento dopo l’infortunio rimediato a inizio stagione, con una frattura al polso sinistro e alla clavicola destra. Invece il recupero è stato più rapido del previsto e ha permesso all’ex campione del mondo di tornare disponibile già per la corsa di sabato. Lo stesso Pedersen ha spiegato che, inizialmente, il piano non fosse quello di partecipare alla Sanremo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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