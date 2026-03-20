Lo scorso settembre, in Botswana, è stata dichiarata un'emergenza nazionale a causa della carenza di farmaci. La notizia ha attirato l'attenzione sulla proposta del governo di avviare una produzione locale di farmaci generici per affrontare la situazione. La decisione mira a ridurre la dipendenza dalle importazioni e a garantire un approvvigionamento stabile per il sistema sanitario.

Nello scorso mese di settembre, ha suscitato scalpore la notizia della dichiarazione di emergenza nazionale in Botswana per la mancanza di farmaci. Negli ospedali, così come nei vari presidi sanitari, gli scaffali erano rimasti vuoti. Il motivo, per stessa ammissione del governo guidato dal presidente Mokgweetsi Masisi, era da ricercare nella mancanza di fondi necessari per l’acquisto di materiale sanitario e medicine. Così come, anche nell’imponente debito contratto con il settore privato che gestisce cliniche e strutture sanitarie. Con la dichiarazione dello stato di emergenza, Masisi ha potuto stanziare fondi di riserva per acquistare medicine e ha potuto schierare l’esercito per distribuire materialmente i farmaci negli ospedali e nelle farmacie. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’idea del Botswana: produrre localmente i farmaci generici

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