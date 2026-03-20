Il fantasista del Catanzaro, Mattia Liberali, ha condiviso alcune impressioni sulla sua esperienza con il Milan, definendo il club come un sogno e mostrando affetto per la maglia del debutto, che ha incorniciato. Ha anche parlato del rapporto con l’allenatore Fonseca, sottolineando di aver ricevuto libertà durante il periodo di collaborazione. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulla sua avventura nel mondo del calcio.

"All’inizio non ci credevo. Sapevo che il Milan stava costruendo l’Under 23, pensavo che sarei andato con loro. E invece è arrivato il messaggio della Prima squadra: mi sentivo un bambino al parco giochi, non ci credevo, era un sogno stare a Milanello". Queste le parole di Mattia Liberali fantasista del Catanzaro prodotto del settore giovanile del Milan. Ecco un estratto dall'intervista di Goal. Sulle amichevoli negli Stati Unitci contro City e Real: "È stato abbastanza imprevedibile. Quando mister Fonseca mi chiese di entrare pensai ‘Ma come? Subito, alla prima partita?’. Poi due giorni dopo ho saputo che avrei giocato titolare con il Real: un sogno". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Liberali: “Milanello un sogno. La maglia del debutto l’ho incorniciata. Fonseca mi ha dato libertà”

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