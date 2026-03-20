L'ex tuffatore Andreas Larsen condannato a un anno per stalking sulla ex

Il Tribunale di Roma ha condannato a un anno con pena sospesa l'ex tuffatore Andreas Larsen, per aver perseguitato la sua ex. La sentenza si basa sui fatti di stalking contestati all’atleta, senza ulteriori dettagli sul procedimento giudiziario. La condanna è stata emessa dopo un processo che ha portato alla conclusione che Larsen abbia commesso il reato.

Un anno con pena sospesa è la condanna che il Tribunale di Roma ha stabilito per l'ex tuffatore Andreas Larsen, per stalking sulla ex. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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