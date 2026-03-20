L'ex del GF Alessio Falsone è diventato papà nato il figlio Achille | Benvenuto al mondo amore
L'ex concorrente del Grande Fratello ha annunciato la nascita del suo primo figlio, Achille, nato dalla compagna Chiara. Il bambino è arrivato recentemente e lui ha condiviso il suo entusiasmo con un messaggio di benvenuto. Dopo l’esperienza in televisione, l’ex gieffino ha lasciato i riflettori per dedicarsi alla famiglia, segnando un nuovo capitolo della sua vita.
Fiocco azzurro per l'ex gieffino: è nato Achille, il primogenito avuto dalla compagna Chiara. Dalla casa di Cinecittà alla nuova vita lontano dai riflettori: ecco il percorso e la storia d'amore di Alessio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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