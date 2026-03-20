Sabato 21 marzo 2026 alle 18:30 si gioca la sfida tra Levante e Oviedo, due squadre che attualmente occupano le ultime posizioni della classifica. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, mentre le quote e i pronostici sono disponibili. La partita si presenta come un appuntamento cruciale per le due squadre, entrambe in difficoltà e con poche possibilità di evitare la retrocessione.

Levante e Oviedo sembrano destinate a salutare la massima divisione alla fine della stagione: sono le ultime due del gruppo e sembrano in maggiore difficoltà rispetto a tutte le altre. Nelle ultime giornate entrambe hanno dato segni di risveglio ma potrebbero essere tardivi: i Granotas, comunque, hanno 23 punti e dunque una fiammella di speranza. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Levante-Oviedo (sabato 21 marzo 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Fiducia ai Granotas nella sfida salvezza

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