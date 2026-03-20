In alcune civiltà più anziane si discute di eutanasia e suicidio assistito, spesso a causa di un senso di solitudine e perdita di fede che rendono il dolore insostenibile. Queste società affrontano il tema come una possibile risposta alle sofferenze estreme, evidenziando un dibattito acceso su come gestire le condizioni di fine vita. La questione si inserisce in un quadro più ampio di riflessione sulle scelte individuali e il valore della vita.

Il dibattito in corso nel Paese sull’eutanasia mi porta a proporre ai lettori della Verità alcune considerazioni di carattere storico, bioetico e religioso. La richiesta crescente di legalizzare il suicidio assistito deriva da alcuni fattori concomitanti: quello demografico, quello medico e quello ideologico. Dal punto di vista demografico l’Occidente è un continente in via di estinzione: i giovani sono sempre di meno, gli anziani sempre di più. A questi ritmi il nostro destino è la scomparsa. Ma cosa c’entra il declino demografico con l’eutanasia? Moltissimo. Anzitutto perché una società di anziani è una società vecchia anagraficamente ma anche spiritualmente, e, soprattutto, sola. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’eutanasia accentuerà il nostro declino

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Tutto quello che riguarda eutanasia accentuerà

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