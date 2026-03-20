L’equinozio di primavera non dura un’intera giornata ma un solo istante | quando si verifica nel 2026

L’equinozio di primavera nel 2026 si verifica il 20 marzo, momento in cui la durata effettiva è di un solo istante. Questo evento astronomico segna l’inizio della primavera e si verifica quando il sole attraversa l’equatore celeste, portando giorno e notte di durata uguale. La data e l’ora esatte sono determinate dai calcoli astronomici che prevedono il passaggio del sole attraverso questo punto.

Roma, 20 marzo 2026 – L’ equinozio di primavera è il momento in cui inizia la primavera dal punto di vista astronomico. Nel 2026 cade venerdì 20 marzo alle ore 15:46 (ora italiana). Il concetto che spesso ci sfugge? Non si tratta di un’intera giornata: l’equinozio è un istante esatto, determinato dalla posizione della Terra lungo la sua orbita intorno al Sole. Che cos’è davvero l’equinozio. Dal punto di vista scientifico, l’equinozio è l’istante in cui il Sole, osservato dalla Terra, si trova esattamente sopra l’equatore terrestre. Il fenomeno avviene perché la Terra, inclinata di circa 23,5 gradi rispetto al proprio asse, durante il suo movimento orbitale si trova in una posizione in cui nessuno dei due emisferi è inclinato verso o lontano dal Sole. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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