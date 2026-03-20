L’epidurale si può sempre fare durante il parto?

Salve, sono alla mia prima gravidanza che sto vivendo malissimo a causa della paura fortissima del dolore del parto. L’epidurale è sempre disponibile? Ci sono casi in cui non si può fare anche se la mamma la richiede? La ringrazio. Buongiorno signora, l’epidurale è un servizio che rientra nei LEA, perciò è un servizio che viene erogato in ogni ospedale d’Italia. Ovviamente ci sono casi in cui non può essere eseguita, per esempio: particolari conformazioni della colonna vertebrale, problemi di coagulazione, piastrine basse, paziente ormai a dilatazione completa in piena fase espulsiva. La cosa migliore è informarsi sulle varie modalità recandosi all’ospedale dove lei partorirà e chiedere come funziona l’organizzazione del servizio di parto analgesia. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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