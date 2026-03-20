La Folgore Caratese sta vivendo un momento importante, con molte possibilità di conquistare il titolo nel girone B di serie D. La squadra si distingue per le prestazioni e si prepara a lottare per il riconoscimento come miglior attore protagonista, mentre una seconda formazione brianzola si candida nel ruolo di non protagonista. La stagione sta proseguendo con grande intensità e attenzione da parte di tutti.

Se la Folgore Caratese, con ogni probabilità, vincerà l’Oscar come miglior attore protagonista nel girone B di serie D fin qui dominato, si candida per la statuetta destinata al miglior attore non protagonista la seconda brianzola in lizza nella prima categoria nazionale dilettantistica. Con un girone di ritorno da 18 punti in 10 giornate, la Leon fa meglio addirittura della capolista, del Milan Futuro, della CasateseMerate e del Chievo. Il cambio di marcia è arrivato quando la società ha chiamato sulla panchina il tecnico albanese – da giocatore bandiera del Pescara – Ledian Memushaj che ha rilanciato in grande stile la squadra, che dopo le cinque vittorie nelle ultime sei gare è piombata in piena zona playoff, addirittura a meno 3 dalla seconda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Leon, è un momento d’oro: "Guai ad accontentarci"

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