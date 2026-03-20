Leon | 18 punti in 10 gare la rimonta che cambia tutto

La squadra di Vimercate ha ottenuto 18 punti in 10 partite, grazie a una serie di risultati che le hanno permesso di risalire in classifica. La squadra ha dimostrato una crescita costante nel corso della stagione, riuscendo a inserirsi nella zona playoff della Serie D. La trasformazione si è concretizzata attraverso una serie di vittorie e prestazioni positive che hanno segnato un punto di svolta.

La Leon di Vimercate ha trasformato la sua stagione in un caso studio di resilienza sportiva, posizionandosi nella zona playoff della Serie D grazie a una rimonta impressionante. Sotto la guida del tecnico Ledian Memushaj, la squadra brianzola ha raccolto 18 punti nelle ultime 10 giornate di ritorno, superando anche le squadre capolista come il Milan Futuro e la CasateseMerate. Il messaggio del mister è chiaro: non accontentarsi dei risultati ottenuti e puntare alla massima prestazione possibile fino alla fine del campionato. La società, guidata da un presidente descritto come serio e ambizioso, sta investendo nelle strutture per costruire un futuro solido per questa matricola che vive la sua seconda partecipazione al massimo livello dilettantistico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Leon: 18 punti in 10 gare, la rimonta che cambia tutto Articoli correlati Lischi: "La Fermana deve fare 18 punti nelle prossime sei gare"E’ passato da mezzala destra in avvio di gara a gestire a due il centrocampo della Fermana insieme a Marin. La primavera. Col Monza è un ko. Sette punti in 10 garesassuolo 0 monza 1 SASSUOLO: Nyarko; Benvenuti, Vezzosi, Macchioni, Barani (30’ s. Tutto quello che riguarda Leon 18 punti in 10 gare la rimonta che... Discussioni sull' argomento L'Euro Gas Sales non si ferma più: è semifinale; Tabellino partita Leon vs Milan Futuro; Sabato gara 2 in casa per la Gas Sales. Mister Boninfante Sfruttare al meglio le occasioni; Spagna, il 15 marzo elezioni in Castiglia e León: probabile nuovo balzo in avanti dell’estrema destra, cosa dicono i sondaggi?. Sinceri: Voi lo firmereste a queste cifre e condizioni Leon Goretzka, 31 anni, sarà svincolato a partire da luglio e punta a un contratto fino al 2029, con uno stipendio di 7 milioni di euro netti all’anno e un bonus alla firma di 10 milioni [Nicolò Schira] - facebook.com facebook