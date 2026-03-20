Leeds-Brentford sabato 21 marzo 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno quattro cartellini tra Whites e Bees

Sabato 21 marzo 2026 alle 21:00 si gioca il match tra Leeds e Brentford. Le formazioni ufficiali sono state rese note, con almeno quattro cartellini distribuiti tra le due squadre durante la partita. Il confronto si presenta come un appuntamento importante per entrambe, con il Leeds posizionato al quindicesimo posto in classifica. La partita è attesa con interesse dai tifosi e dagli addetti ai lavori.

Questa si preannuncia cruciale per entrambe le squadre. Per il Leeds, che è quindicesimo nella classifica di Premier League, si tratta di una partita casalinga alla portata, nella quale cercare tre punti in importanti nella lotta per evitare la retrocessione, ma allo stesso tempo non è una trasferta impossibile per un Brentford che invece punta quantomeno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Leeds-Brentford (sabato 21 marzo 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno quattro cartellini tra Whites e Bees Articoli correlati Leggi anche: Leeds-Brentford (sabato 21 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Leeds-Nottingham Forest (venerdì 06 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Whites favoriti a Elland RoadCome dobbiamo considerare questa sfida che apre il programma di Premier League questo fine settimana? Leeds e Nottingham Forest sono appaiati a quota... Tutti gli aggiornamenti su Leeds Brentford sabato 21 marzo 2026... Temi più discussi: Live Leeds United - Brentford - Premier League: Punteggi & Highlights Calcio - 21/03/2026; Pronostico Leeds United-Brentford: analisi e probabili formazioni 21/03/2026 Premier League; Leeds United - Brentford FC | pronostico & migliori quote | 21.03.2026; Leeds United v Brentford team news, Gudmundsson suspended and six Brentford players out. Pronostico Leeds vs Brentford – 21 Marzo 2026Nel cuore della Premier League, la sfida tra Leeds e Brentford accende l’attenzione degli appassionati. Si gioca il 21 Marzo 2026 alle 21:00 all’Elland Road, ... news-sports.it Premier League 2025-2026: Leeds United-Brentford, le probabili formazioniAd Elland Road si chiude il sabato di Premier League, con gli ospiti che cercano i tre punti per avvicinarsi alla zona europea. sportal.it Con la presenza contro il Brentford, James Milner diventa ufficialmente il giocatore con più presenze nella storia della Premier League: superato Gareth Barry Milner ha esordito con il Leeds nel 2002, a 16 anni: poi Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Li x.com Crystal Palace e Leeds si dividono la posta, gli ospiti falliscono un calcio di rigore facebook