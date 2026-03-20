L' eccezione alla regola di Chuck Norris

C'è una battuta che gira da vent'anni sul web: " Chuck Norris non muore. La morte ha paura a venirselo a prendere ". A 86 anni, Carlos Ray Norris ha smentito anche questa spacconata. È morto alle Hawaii, circondato dalla famiglia, forse l'unica cosa della sua vita che abbia mai tenuto riservata. Il resto era mito industriale. I Chuck Norris facts – quella collezione infinita di meme ante litteram, di iperboli e paradossi spacconi nati sui forum americani nei primi anni Duemila e arrivati fino a noi, nella provincia della provincia – dicevano che Chuck Norris conta fino all'infinito, due volte. Che sotto la barba non c'è un mento, ma un altro pugno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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