Leao risentimento all' adduttore | salta il Torino La scelta di Allegri per sostituirlo

Leao non prenderà parte alla partita contro il Torino a causa di un risentimento all’adduttore che si è riacutizzato. L’attaccante portoghese non si è allenato alla vigilia del match, condividendo con la squadra la decisione di non scendere in campo. Allegri ha scelto di sostituirlo, ma ancora non sono stati annunciati i dettagli della formazione.

Niente Rafa Leao. Il Milan perde il portoghese alla vigilia della sfida con il Torino a causa del riacutizzarsi del dolore all’adduttore destro. Leao oggi non si è allenato e dunque non sarà della partita, in attesa di capire se eventuali esami possano rendere nota l’entità del nuovo stop. Al suo posto, Massimiliano Allegri pare intenzionato a lanciare dal 1’ Niclas Fullkrug, in vantaggio su Nkunku e il rientrante Gimenez, che tornerà dalla panchina per la prima volta dopo l’operazione alla caviglia. Per il bomber tedesco si tratterebbe della seconda partita da titolare al Milan, dopo quella dell’11 gennaio a Firenze contro la Fiorentina. Tornando a Leao, il numero dieci rossonero si era reso protagonista di uno sfogo al momento del cambio domenica sera all’Olimpico contro la Lazio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leao, risentimento all'adduttore: salta il Torino. La scelta di Allegri per sostituirlo Articoli correlati Milan, ansia Leao: l’adduttore preoccupa e Allegri pensa di gestirlo cosìIl Milan vive un paradosso tecnico e medico che tiene col fiato sospeso l’intero ambiente di Milanello. Leggi anche: Milan, Saelemaekers: risentimento all’adduttore Contenuti e approfondimenti su Leao risentimento all'adduttore salta... Argomenti discussi: Milan, escluse lesioni muscolari per Leao: quando torna. Milan, Leao salta il Torino: problema all'adduttore, non sarà neanche convocatoRafa Leao salterà la partita di domani contro il Torino. È questa la notizia dell'ultimo minuto che arriva da Milanello, col forfait. tuttomercatoweb.com Milan-Torino, Leao non sarà della partita. Di Stefano: Si è riacutizzato il dolore all’adduttore destroNovità importanti in vista di Milan-Torino di domani pomeriggio. Leao non sarà della partita, come riporta Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24: Leao non ci ... milannews.it