le voci delle sannite jessica e gilda emozionano su rai 1

Jessica e Gilda, entrambe provenienti dalla provincia di Sannio, sono tra i protagonisti di The Voice Generation, lo spin-off di Rai 1 dedicato alle diverse generazioni che condividono l’amore per la musica. Le due giovani hanno suscitato emozioni nel pubblico durante le loro esibizioni, attirando l’attenzione della giuria e degli spettatori. La trasmissione mette in evidenza il talento emergente proveniente dal territorio sannita.

Tempo di lettura: 2 minuti Ci sono due sannite tra i protagonisti di The Voice Generation, lo spin-off del noto talent di Rai 1 che celebra il legame tra generazioni unite dalla passione per la musica. Il programma, condotto da Antonella Clerici, continua a regalare storie autentiche e performance emozionanti, come quella di Jessica e Gilda. Le due concorrenti, rispettivamente di 29 e 49 anni, arrivano da Sant’Agata de’ Goti e Morcone. Diverse per età e professione – Jessica insegnante di danza, Gilda impiegata – ma unite da un legame profondo: “Siamo legatissime da una amicizia iniziata tra me e sua mamma” spiega Gilda. Un rapporto speciale lo definisce Jessica: “Gilda mi è sempre stata accanto, è come una seconda mamma per me”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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