Le vie più costose d’Italia per acquistare o affittare casa si trovano a Milano e a Forte dei Marmi. A Milano, le zone più eleganti presentano prezzi che superano le cifre più alte del mercato immobiliare nazionale, mentre a Forte dei Marmi, le strade più esclusive attirano clienti interessati a proprietà di lusso. I prezzi variano a seconda delle zone, ma sono tra i più elevati del Paese.

Milano, 20 marzo 2026 – Le vie più care d’Italia sono quelle di Milano con prezzi che superano 15.100 euro al mq per le vendite e affitti fino a 37,8 euro al mq - battuta solo per le locazioni da Forte dei Marmi (fino a 41,1 euro al mq) - mentre le vie con le compravendite meno care nel Paese si trovano a Crotone (tra i 262 e i 268 euro al mq). Guardando alle locazioni, invece, le città in cui il mattone costa meno in assoluto sono Reggio Calabria, Sassari e Chieti, con canoni che superano di poco i 3 euro al mq. È questa la fotografia scattata da Immobiliare.it Insights - proptech company guidata da Luke Brucato, specializzata in analisi di mercato e data intelligence e parte del gruppo Immobiliare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le vie più costose d’Italia dove acquistare o affittare casa: il superlusso di Milano e Forte dei Marmi

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