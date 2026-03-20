Sarno Display, azienda di Carnate specializzata in espositori, presenterà a Cosmopack 2026 a Bologna dal 24 al 29 marzo un nuovo concept di negozio del futuro. L’obiettivo è trasformare le vetrine in spazi accoglienti simili a salotti, dove i punti vendita diventano ambienti più confortevoli, integrando aree di pausa caffè e sistemi di raccolta dati.

"Il punto vendita come un salotto", Sarno Display, l’azienda di Carnate degli espositori, presenterà a Cosmopack 2026, il Salone del beauty a Bologna dal 24 al 29 marzo, il negozio del futuro fra pausa caffè e raccolta dati. Un approccio basato sul legame di fiducia con il cliente. "In un mercato sempre più affamato di connessioni emotive e autenticità – spiega il ceo Cristian Paravano – ribaltiamo i paradigmi della fiera tradizionale e presentiamo con i nostri partner ‘Beauty break’. Un nuovo format di vendita al dettaglio che combina cura della pelle, una ‘tazzurella’ e un rapporto più stretto tra marchio e consumatore". Il progetto,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le vetrine come un salotto. Sarno trasforma i negozi in paradisi del benessere

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