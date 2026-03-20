Venerdì 27 marzo alle 20, a Mozzo, si terrà un incontro con Salvatore Borsellino. L’attivista antimafia, fratello minore del magistrato Paolo Borsellino, sarà presente per discutere di temi legati alla lotta contro la criminalità organizzata. L’evento si svolgerà in un luogo ancora da definire e vedrà la partecipazione di pubblico e organizzatori locali.

Salvatore Borsellino arriva a Mozzo. L’attivista antimafia, fratello minore del magistrato Paolo (assassinato da Cosa nostra nel 1992, ndr), sarà ospite di un incontro venerdì 27 marzo alle 20.45 all’Auditorium comunale “Anna Maria Mozzoni”. L’iniziativa, organizzata dal Movimento delle Agende Rosse – Gruppo di Bergamo e Provincia “Falcone e Borsellino” con il patrocinio del Comune di Mozzo, si intitola “Le verità nascoste – A 34 anni dalle stragi di Palermo e Capaci”. Si propone come una serata di approfondimento e memoria dedicata a uno dei periodi più complessi e significativi della storia recente d’Italia. Oltre a Salvatore Borsellino,... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Discussioni sull' argomento Le verità nascoste, a Mozzo incontro con Salvatore Borsellino; Le verità nascoste: il 27 a Mozzo per non dimenticare le stragi di Palermo e Capaci.

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