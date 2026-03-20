Le storiche Corsie Sistine diventano la casa del benessere per la Maratona di Roma 2026

Le Corsie Sistine, un tempo luoghi di traffico e storia, si trasformano per tre giorni nella New Balance Run House, uno spazio dedicato al benessere di runner e cittadini in vista della Maratona di Roma 2026. L’evento combina elementi di sport, innovazione e cultura, creando un’area immersiva che invita a recuperare corpo e mente attraverso diverse attività. La trasformazione si svolge nel cuore di Roma, coinvolgendo la comunità locale.

Roma si prepara alla Maratona di Roma 2026 con un’iniziativa che unisce storia, sport e innovazione. Per tre giorni, infatti, le suggestive Corsie Sistine si trasformano nella New Balance Run House, uno spazio immersivo dedicato al recupero fisico e mentale di runner e cittadini. Situata nel cuore di Roma, in Borgo Santo Spirito, questa straordinaria sala rinascimentale – costruita nel 1478 da Papa Sisto IV come uno dei primi ospedali municipali al mondo – torna simbolicamente alla sua funzione originaria: prendersi cura delle persone. Ma stavolta lo fa parlando il linguaggio contemporaneo del running. Un viaggio tra benessere, performance e community. 🔗 Leggi su Funweek.it

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