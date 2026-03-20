Un gruppo di volontarie di Fiorano ha avviato un progetto chiamato ‘unaSportinaperTina’ per sostenere il centro antiviolenza Tina. Le sportine, realizzate dalle volontarie, vengono distribuite per raccogliere fondi destinati al centro. L'iniziativa mira a coinvolgere la comunità locale e a sensibilizzare sull'importanza di sostenere le attività del centro antiviolenza.

Si intitola ‘unaSportinaperTina’, ed è la nuova iniziativa di un gruppo di volontarie di Fiorano, che già avevano promosso progetti sociali (‘Viva Vittoria per Letizia’, ‘RossoVivo’ e ‘CoPerTe’) di cui beneficerà il centro antiviolenza distrettuale Tina, che ha sede in via Adda a Sassuolo ed è gestito dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. In altre occasioni vennero venduti manufatti cuciti a mano, questa volta le volontarie hanno impegnato la loro perizia nella realizzazione di sportine, la cui vendita verrà convertita in buoni acquisto utilizzabili in catene di negozi di arredamento e articoli per la casa, sempre da destinare al centro antiviolenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le sportine della solidarietà per il centro antiviolenza Tina

Articoli correlati

“Pranzo di solidarietà“ per il Centro antiviolenzaGUALDO TADINO – Il "Tavolo contro la povertà e le fragilità sociali", istituito da qualche mese, propone la bella iniziativa del "Pranzo di...

Tre incontri per riflettere su arte, memoria e violenza di genere: le iniziative del Centro antiviolenza"Come un fiore raro", "Echi dall’oblio" e "Il corpo femminile dell’arte" sono i tre eventi organizzati dal Centro antiviolenza di Piacenza che si...