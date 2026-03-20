Le imprese di Russi contro la violenza di genere

Le imprese di Russi si uniscono per affrontare la questione della violenza di genere. Nei prossimi giorni, organizzano iniziative e incontri per sensibilizzare e coinvolgere la comunità locale. La collaborazione tra aziende e istituzioni mira a favorire un confronto diretto e pratico su un tema di grande attualità. L’obiettivo è promuovere azioni concrete a supporto delle vittime e della parità.

Il tessuto sociale e produttivo di Russi si appresta a vivere un momento di riflessione e impegno concreto. Martedì prossimo, alla sede di Confartigianato di via Trieste 26, si terrà infatti l’incontro ‘ Mettici la faccia ’. Non un semplice invito, ma una chiamata alla responsabilità rivolta alle aziende del territorio, affinché non restino ai margini della lotta contro la violenza sulle donne. L’evento, nato dalla collaborazione tra Confartigianato Imprese Ravenna e l’associazione Linea Rosa, col patrocinio del Comune di Russi, mira a trasformare l’indignazione in azione. L’appuntamento (dalle 16.30 alle 17.30) si focalizzerà su come il mondo dell’impresa possa diventare protagonista del cambiamento culturale, partendo proprio dai luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le imprese di Russi contro la violenza di genere Articoli correlati Finanziaria 2026, più risorse contro la violenza di genere e per le pari opportunitàROMA – Prevenire la violenza significa agire sulle sue radici culturali e sulle cause profonde che la rendono possibile e, troppo spesso, socialmente... "Insieme per le donne": campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genereFRANCAVILLA FONTANA - Martedì 13 gennaio, presso la sala del Castello Imperiali di Francavilla Fontana, si terrà un convegno dal titolo "Collaborare... The CG Prophecy Report (15 March 2026) - To Tax or Not To Tax Contenuti utili per approfondire Le imprese di Russi contro la violenza... Temi più discussi: Le imprese di Russi contro la violenza di genere; Russi, la storia della 100 km del Passatore in un libro. Sabato 21 marzo la presentazione di Io c’ero. Mezzo secolo di ‘Cento’ 1973-2025; Caro carburanti, Salvini: Sospendere sanzioni su petrolio e gas russi è proposta di buon senso; Russi, presentazione del libro Io c’ero. Mezzo secolo di Cento 1973-2025 sulla 100 km del Passatore. Crescita cinese nel commercio elettronico russo: l’importanza dei nuovi imprenditori nel 2026Un rapporto di T?Business fotografa la crescita rapida delle imprese con manager cinesi in Russia, dominata dall’e?commerce e caratterizzata anche da acquisizioni mirate ... notizie.it I russi assuefatti alla guerra, l'economia sempre più in affannoBar e ristoranti affollati, file ai teatri, aerei e treni pieni: dopo quattro anni di guerra Mosca e le altre grandi città russe sembrano essersi abituate alla nuova realtà. Un'atmosfera lontana anni ... ansa.it MEDIO ORIENTE | Giornalisti russi feriti in Libano da un bombardamento. Colpita la crew della televisione di Stato RT. Mosca: "Non è stato un incidente" #ANSA - facebook.com facebook Russi criticano la decisione dello Stato di imporre blackout digitale l.euronews.com/YEPq x.com