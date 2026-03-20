Ecco le frasi cult del Senatur Ecco un video che racchiude alcune delle frasi celebri di Umberto Bossi. Tra queste c'è sicuramente "Roma Ladrona, la Lega non perdona", la frase fondativa, il manifesto del Senatur. Uno slogan diventato il simbolo della protesta contro lo Stato centrale e la ge. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Le frasi celebri di Bossi, da "Roma ladrona", a "la Lega ce l'ha duro" a "chi espone il tricolore è un somaro" - VIDEO

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