Le formazioni ufficiali degli ottavi di finale di Champions League 2023 | ecco i dettagli

Le formazioni ufficiali degli ottavi di finale di Champions League 2023 sono state annunciate. Tra le squadre in campo ci sono l'Atalanta, che torna nella competizione, e i giocatori De Ketelaere e Scamacca sono stati inseriti nella formazione. La partita si svolgerà nelle prossime ore, con le formazioni confermate prima del calcio d’inizio.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. BERGAMO, ITALIA – 10 GENNAIO: Charles De Ketelaere dell’Atalanta BC festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e Torino FC allo Stadio Gewiss. Questa partita, giocata il 10 gennaio 2026, ha visto De Ketelaere emerge come uno dei protagonisti della stagione. L’Atalanta è pronta a sfidare il Bayern Monaco nella sua trasferta di Champions League, con Charles De Ketelaere che torna nel primo undici insieme a Gianluca Scamacca. Il match si svolgerà all’Allianz Arena di Monaco, con il fischio d’inizio fissato per le 20:00 GMT (21:00 CET). 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Le formazioni ufficiali degli ottavi di finale di Champions League 2023: ecco i dettagli. Articoli correlati Leggi anche: Atalanta contro Bayern Monaco: formazioni ufficiali degli ottavi di finale. Scopri i dettagli! Confermate le formazioni degli ottavi di finale di Europa League2026-03-12 18:41:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Resta aggiornato... Tutto quello che riguarda Champions League Temi più discussi: Atalanta-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali della partita di Champions; City-Real, ufficiali: Guardiola con Reijnders e Cherki per la rimonta. Mbappé in panchina; Ritorno ottavi di finale di Champions League: i titolari di ogni squadra; Champions League: le formazioni ufficiali di Atalanta-Bayern Monaco. Formazioni UFFICIALI Bayern Monaco-Atalanta: le scelte di PalladinoFormazioni ufficiali Bayern Monaco Atalanta - Le scelte di Kompany e Palladino per il ritorno degli ottavi di Champions League ... fantamaster.it Formazioni ufficiali Bayern Monaco Atalanta: le scelte di Kompany e Palladino per il ritorno degli ottavi di finale di ChampionsFormazioni ufficiali Bayern Monaco Atalanta: le scelte di Kompany e Palladino per il ritorno degli ottavi di finale di Champions Le formazioni ufficiali Bayern Monaco Atalanta, match delle 21:00 e val ... calcionews24.com ROAD TO FINAL FOUR CEV CHAMPIONS LEAGUE @imocovolley e @savinodelbenevolley staccano il pass per le Final Four di @cevolleyball Champions League, dove si contenderanno il titolo con Vakifbank ed Eczacibasi 2 Maggio 2026 Vak - facebook.com facebook Conegliano e Scandicci si sono qualificate alle “final four” della Champions League femminile di pallavolo: si giocheranno la vittoria del torneo con due squadre turche, dopo averne eliminate altre due x.com