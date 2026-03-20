Andrea Scanzi, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha sollevato diverse domande riguardo al caso Delmastro. Nel suo articolo, ha elencato i punti ancora irrisolti e le questioni che restano senza risposta. La sua analisi si concentra sugli aspetti pratici e sui dettagli che non sono stati chiariti ufficialmente. Le sue domande puntano a fare luce su aspetti specifici del procedimento.

Andrea Scanzi, firma de Il Fatto Quotidiano elenca tutti i punti ancora non chiariti nel caso Delmastro. “Sicuramente c’è chi crede alla versione data dal sottosegretario alla Giustizia” del governo Meloni, “ma credo che da un punto di vista etico e politico molti altri, per molto meno, si siano dimessi. Come faceva a non sapere chi fosse Carocccia?”. Scanzi elenca una serie di domande e su Delmastro conclude “dovrebbe dimettersi”. La teologia al servizio della reazione. Da Berlusconi al referendum, ecco il Potere divinizzato Il governo vuole decidere su cosa si deve indagare e cosa no. Diciamo No a questo progetto! Per Meloni “Delmastro è stato leggero”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le domande di Scanzi sul caso Delmastro

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