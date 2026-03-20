Negli ultimi anni, le ‘contronote’ dei genitori degli studenti sono diventate un argomento di discussione tra insegnanti e dirigenti scolastici. Si tratta di note scritte dai genitori per segnalare comportamenti o problemi riguardanti i figli durante le attività scolastiche. Questi interventi vengono spesso inviati via email o consegnati di persona, creando un canale di comunicazione diretto tra famiglia e scuola.

Nappo * Negli ultimi anni la scuola ha dovuto affrontare e combattere molte sfide. Tuttavia una delle difficoltà più significative, e spesso sminuite, riguarda il rapporto con alcuni genitori sempre pronti a intromettersi in modo critico e avverso, talvolta anche a contestare l’autorità degli insegnanti, arrivando a scrivere vere e proprie “contronote”. Un tempo, quando un docente richiamava un allievo la famiglia sosteneva la scuola per aiutarlo a comprendere l’errore. Oggi, invece, si assiste al fenomeno opposto: il genitore difende a priori il figlio, ne nega la responsabilità e mette in discussione l’insegnante. Questo atteggiamento, apparentemente mosso dal desiderio di proteggere, finisce per ottenere l’effetto contrario: indebolisce la scuola, diseduca lo studente e alimenta un clima di sfiducia e conflitto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le ’contronote’ dei genitori degli studenti

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