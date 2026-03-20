Massimiliano Capitanio si presenta come scrittore con il suo primo libro intitolato

Dalla politica ai libri, Massimiliano Capitanio debutta come scrittore con “ Coincidenze “ (Terra Marique), storie di viaggio rubate in treno. Una passione mai sopita per la scrittura, primo grande amore del commissario brianzolo di AgCom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), in passato premiato dal Telefono Azzurro per il suo impegno a tutela dei minori, ex deputato della Lega, ha cominciato la sua carriera come giornalista. "Con questi racconti ho coronato un piccolo, semplice, grande sogno – dice – è nato tutto nel fantastico mondo dei viaggi in treno su e giù per l’Itaia con le storie di sconosciuti che parlano di vita, di sorprese, di quotidianità, di paure, di speranze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le ’coincidenze’ in treno. Il libro con i racconti di vita di Massimiliano Capitanio

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