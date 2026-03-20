Le clear protein fanno tendenza e abbiamo chiesto ai dietologi di cosa si tratta

Le clear protein stanno conquistando l'attenzione di molti, diventando un trend diffuso. Abbiamo consultato diversi dietologi per capire di cosa si tratta e quale ruolo svolgano nella dieta quotidiana. Questi integratori sono ormai presenti in molte palestre e negozi di alimentazione sana, seguendo il flusso di altre tendenze che circolano sui social media. Non si tratta di prodotti innovativi, ma di un ritorno di un tipo di integratore già conosciuto.

Le clear protein sono ovunque, protagoniste indiscusse del momento. E, naturalmente, proprio come il fibremaxxing, il soft cardio e molte delle “nuove” tendenze che spopolano su TikTok, non sono nulla di realmente nuovo. Le clear protein esistono da anni: riempiono gli scaffali dei negozi di integratori e vengono utilizzate da tempo anche in ambito sanitario. Questo, però, non significa che il recente entusiasmo vada liquidato con leggerezza, soprattutto se l’idea di un altro frullato proteico denso e dal gusto di dessert vi fa già sbuffare. «Credo che le clear protein siano tornate alla ribalta perché molte persone sono semplicemente stanche del sapore lattoso dei frullati tradizionali», spiega Tony Castillo, MS, RD, dietista sportivo e consulente per le prestazioni di Nutrition for Performance. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Le clear protein fanno tendenza e abbiamo chiesto ai dietologi di cosa si tratta Articoli correlati I sette nuovi canali di Tivùsat che fanno arrabbiare Putin: ecco di cosa si trattaRoma, 29 dicembre 2025 – L'offerta televisiva gratuita di Tivùsat si è arricchita recentemente di sette nuovi canali unici nel panorama europeo. Ai precari spetta la giusta retribuzione professionale come ai docenti di ruolo: illegittimo discriminarli. Di cosa si tratta. SentenzaUn docente precario, con contratti a tempo determinato rilevava di non aveva ricevuto la retribuzione professionale docenti giusta tabella allegata...