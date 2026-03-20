Le chiavi dei valichi restano in mano a Israele

Il valico di Rafah è stato riaperto il 19 marzo 2026 e le chiavi dei valichi sono ancora in mano a Israele. Sul lato egiziano ci sono pochi palestinesi e le ambulanze sono ferme, in attesa di poter trasportare pazienti dalla Striscia di Gaza. La situazione resta tesa e le operazioni di passaggio sono limitate.

Il valico di Rafah è stato riaperto il 19 marzo 2026. Pochi palestinesi sul lato egiziano, ambulanze ferme per pazienti dalla Striscia. Era chiuso dal 28 febbraio — il giorno in cui Israele e gli Stati Uniti avevano avviato l’offensiva sull’Iran. Il Coordinatore israeliano delle attività governative nei territori, Cogat, ha spiegato la riapertura con «una nuova valutazione», «pur mantenendo le necessarie restrizioni di sicurezza». Nessun cargo. Nessuna evacuazione medica. La chiave è in mano israeliana. Nelle stesse ore, Rami Mhanna, direttore medico dell’ospedale Shifa di Gaza City, ha dichiarato all’AP che due attacchi aerei avevano ucciso quattro palestinesi nei quartieri di Zeitoun e Tuffah. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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