Ci sono tante ragioni per cui i RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook sono diventati il fenomeno globale di oggi, ma forse la più importante è anche la più semplice: la loro musica. La super band da un miliardo di dollari ha lavorato intensamente sin dal debutto a Seul nel 2013 sperimentando i vari generi e costruendo una delle fanbase più devote al mondo: gli ARMY (Adorable Representative M.C. for Youth). Ecco, 10 hit della band macina-record (dalla peggiore alla migliore): da Dynamite a Blood Sweat and Tears fino all'ultima Swim. 10. Magic Shop (2018) Settima traccia del terzo album Love Yourself: Tear, Magic Shop parla di un luogo simbolico nel cuore dei fan: una porta che si apre su amore, conforto e un po’ di magia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Le 10 canzoni migliori dei BTS

Articoli correlati

L’altro lato di Vasco Rossi: le migliori canzoni d’amoreVasco Rossi, icona rock del panorama musicale italiano, è noto per la sua grande capacità di unire note pop, blues e rock nelle sue canzoni in cui...

Da Ditonellapiaga a Serena Brancale, le migliori canzoni della prima serata di Sanremo 2026La prima serata del 76° Festival di Sanremo ha messo in fila 30 Big, ma tra conferme, sorprese e qualche passo falso, alcuni brani hanno già...

The Best Songs By BTS

Contenuti e approfondimenti su canzoni migliori

Temi più discussi: Le 10 migliori colonne sonore di Hans Zimmer; Le migliori 10 canzoni pop dell'anno per Billboard (8 / 10); Emma, Giorgia, Ligabue: tutti gli ospiti della puntata Best of di Taratata; Cosa resta di Sanremo 2026 (dieci giorni dopo).

Le migliori canzoni di Sanremo 2026 scelte dalla redazione di Vogue Italia30 brani ascoltati tutti di fila sono tanti ma se volete qualche dritta per ricordarle, ecco le nostre preferite ... vogue.it

Canzoni di Natale moderne 2025, la playlist per le feste/ I migliori brani sconosciuti per tutti i gustiLe migliori canzoni di Natale moderne da inserire nella vostra playlist delle feste del 2025: i consigli sui brani meno conosciuti Tra le tantissime cose che ci aiutano a entrare a pieno nello spirito ... ilsussidiario.net

In questo articolo ho selezionato per voi le migliori canzoni, un gioco musicale da fare in classe e una scheda creativa da colorare. Che siate alla scuola dell’infanzia o alla primaria, troverete lo spunto giusto per far vibrare i cuori di tutti i papà! - facebook.com facebook