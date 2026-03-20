Lavoro e Intelligenza artificiale come stanno le cose Parla l' avvocato Danilo Lombardo

Lavoro, licenziamenti e intelligenza artificiale sono al centro di un dibattito attuale. Un avvocato specializzato in diritto del lavoro, fondatore di uno studio legale, ha parlato con il direttore di un quotidiano, offrendo una panoramica sulle questioni legali e le implicazioni di queste tematiche nel contesto attuale. La discussione si concentra sui temi più rilevanti per lavoratori e aziende.