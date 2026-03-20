Lavori in piena nidificazione Scatta il ricorso al Tar

Sono iniziati i lavori sulla duna più importante dell’alto Adriatico, la riserva naturale dello Stato “Duna di Porto Corsini”, durante il periodo di nidificazione. La decisione ha portato a un ricorso al Tar da parte di alcune associazioni e cittadini preoccupati per l’impatto su specie protette e habitat sensibili. La situazione ha suscitato immediatamente attenzione tra chi si occupa di tutela ambientale.

Mezzi al lavoro in periodo di nidificazione sulla duna più preziosa dell’alto Adriatico, la riserva naturale dello Stato ’Duna di Porto Corsini’. Questa la denuncia di Animal Liberation e Italia Nostra sezione di Ravenna, che, insieme, hanno avviato un ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna per chiedere l’annullamento del progetto Parco Marittimo sul lido. Il ricorso arriva dopo una denuncia inviata ai carabinieri forestali di Roma "per lavori in periodo non consentito e Valutazione di Incidenza Ambientale scaduta". A seguire le associazioni è l’avvocato Giuliano Picchio del Foro di Perugia. La riserva ’Duna di Porto Corsini’ è per le... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Lavori in piena nidificazione". Scatta il ricorso al Tar Articoli correlati Rotatoria di Motrone, scatta il ricorso al TarI lavori per la rotatoria alle curve di Motrone (nella foto) devono ancora prendere il via, ma una cosa è certa: la vicenda finirà davanti al giudice. Il Tar salva “Salanetti“. Bocciato il ricorso di Porcari. Via ai lavori per l’impiantoVia libera all’impianto di Salanetti a Capannori, sul confine con Porcari, che riciclerà scarti tessili e prodotti assorbenti per l’igiene della... Contenuti utili per approfondire Lavori in piena nidificazione Scatta il... Discussioni sull' argomento Lavori in piena nidificazione. Scatta il ricorso al Tar; Avanzamento lavori di Demolizione e ricostruzione Asilo Nido Montaperto; Avanzamento lavori Demolizione e ricostruzione Asilo nido Collegamento; Vibo, bottiglia incediaria nel cantiere di un asilo nido: sporta denuncia. Lavori in piena estate e rubinetti a secco: disastro idrico da Sassari a Santa Teresa GalluraProteste di turisti e residenti, contestazioni al personale di Abbanoa (che non hanno alcuna responsabilità), comunicazioni all’utenza a ridosso delle interruzioni senza alcuna possibilità di ... unionesarda.it Lungomare, lavori verso la ripartenza Dovrebbero riprendere a breve gli interventi di riqualificazione della scarpata del Lungomare, dopo i rinvii causati da alcune criticità emerse durante gli scavi. Slitta però la conclusione: difficile chiudere entro maggio - facebook.com facebook Sulla #A1 Direttissima, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, stanotte dalle 21 alle 6, sarà chiusa verso Bologna. Contestualmente, saranno chiusi gli svincoli di Firenzuola-Mugello e Badia, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene x.com