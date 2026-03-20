L'autista del tram 9 che si è schiantato a Milano il 27 febbraio scorso era al telefono circa dodici secondi prima dell'incidente. Secondo quanto riferito, nel breve intervallo di tempo prima dello schianto l'uomo si trovava impegnato in una chiamata. L'episodio ha attirato l'attenzione delle autorità e ha portato a indagini sulla dinamica dell'incidente.

AGI - L'autista alla guida del tram 9 deragliato a Milano il 27 febbraio scorso sarebbe stato al telefono fino a dodici secondi prima che il mezzo andasse a schiantarsi contro un palazzo. La conversazione con un collega sarebbe durata 3 minuti e 40 secondi. E' quanto emerge, secondo quanto anticipato da alcuni quotidiani, dalle indagini svolte dalla Polizia Locale nell'ambito dell' inchiesta della Procura. Più certezze si avranno quando sarà aperta la scatola nera. I legali dell'autista del tram: "Non era al telefono" . Secondo gli avvocati Mirko Mazzali e Benedetto Tusa la telefonata si sarebbe interrotta almeno un minuto e mezzo prima dello schianto. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "L'autista del tram deragliato a Milano era al telefono poco prima dello schianto"

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